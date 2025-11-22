Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Hakkında Soruşturma İzni Verildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Denetim görevini ihmal' suçlarından soruşturma yapılması için izin verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserlere ilişkin yapılan harcamalarla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında 32 konser hizmet alımında 154 milyon 453 bin 221,60 lira kamu zararı tespit edildi. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğinin tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına yansıyan tespit sonrası soruşturma sürecinde; 23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratları ve şirket yetkililerinin bulunduğu 14 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece 'Zimmet' ve 'Kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak' suçundan tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sonunda 5'i tutuklu 14 sanık hakkında 'Nitelikli zimmet' suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanarak dava açıldı.

SORUŞTURMA İZNİ TALEP EDİLMİŞTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamenin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma izni talep etti. İçişleri Bakanlığı, konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddialara ilişkin Yavaş ve Uzunoğlu hakkında 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Denetim görevini ihmal' suçlarından soruşturma yapılması için izin verdi.