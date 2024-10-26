Mansur Yavaş: Terörist Başının Muhatap Alınması Hukuk Sistemine Aykırı

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Hem Türk mahkemeleriyle hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nce verilen kararla, terörist başı ve terör örgütü lideri olduğu kabul edilmiş ve cezası onanmış birisinin muhatap alınması, gerçekten Türkiye'deki hukuk sistemine aykırıdır" dedi.

Mansur Yavaş, Gençlik Parkı'nda Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yıl dönümüne özel olarak hazırlanan 'T.C. Yaşasın Cumhuriyet Tüneli'nin açılışına katıldı. Tören sonrası gazetecilere açıklama yapan Yavaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK elebaşının Meclis'te bölücü terör örgütüne silah bırakma çağrısı yapması sözleri ile ilgili, "Alışık olmadığımız bir açıklama; ama Meclis açıldığından beri sürekli bir tık ötesine giderek devam eden açıklamalar var. Merak ediyorum, bundan sonraki Meclis grup toplantısında neler açıklanacak? Yani her seferinde insanların aklının, hayalinin almadığı, alışık olmadığı açıklamalar var. Ben bu tür açıklamalara katılmadığımı söylerim. Türkiye Cumhuriyeti, büyük bir devlettir. Eğer bir hukuk devletiysek, yapılan her şeyin hukuka, meşruiyete uygun olması gerekir. Bunun için de Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün vatandaşların seçtiği milletvekillerinin, varsa bu konuda bir plan, proje Meclis'te bunu tartışması gerekir. Ayrıca bu da yetmez. Bazı şeylerin halka da sorulması lazım. Yani bir başkasına karşı işlenen suçu, birisinin affetmesi gibi şeyler mümkün değildir. Toplum bu konuda çok acı çekmiştir. Bence eksik görülen şey şurada. Ortak yaşama iradesi olmasaydı, bu toplum şimdiye kadar çoktan ayrışırdı. Bunların toplumdaki ortak yaşama iradesini yaraladığını düşünüyorum. Önümüzdeki grupta bir el yükseltip, ne denecek, gerçekten merak ediyorum. Dün yayımlanan bir rapora göre de bu talepten toplum oldukça incinmiştir. Yani bugün hem Türk mahkemeleriyle, hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nce verilen kararla, teröristbaşı ve terör örgütü lideri olduğu kabul edilmiş ve cezası onanmış birisinin muhatap alınması, gerçekten Türkiye'deki hukuk sistemine aykırıdır" diye konuştu.