Mansur Yavaş'tan Çocuk Güvenliği ve Hijyen Desteği Açıklamaları

ANKARA Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Hala hijyen desteği isteyen okullar var. Hala, aynen temizlemeye devam ediyoruz. Bir kısmı geri çekti; ama hala talep eden de var. Talep eden okulların hepsini temizliyoruz" dedi.

Sincan ilçesinde yapımı tamamlanan 'Çocuk Etkinlik Merkezi'nin açılışı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katıldığı törenle yapıldı. Törende konuşan Yavaş, "Son zamanlarda dijital mecralar çocuklarımız için ciddi tehlikeler oluşturmaktadır. Çocuklara yönelik şiddet ve istismar olaylarını amasız bir şekilde kınıyor, suçluların adalet önünde hesap vermesini talep ediyoruz. Bu konuda akademisyenler, yazarlar, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bir çalıştay düzenleyip, 2025 yılı için kapsamlı bir eylem planı hazırlayacağız. Ayrıca aralık ayında geniş katılımlı bir ulusal çocuk sempozyumu düzenleyeceğiz" dedi.

'KÖTÜ NİYETLİ İNSAN ÇOK'

Törenin ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yavaş, internet ve çocuk güvenliğine ilişkin düzenleyecekleri çalıştaya ilişkin, "Ailelerin güvenli internet öğrenmeleri, evlerindeki bilgisayarları hem güvenli hale getirmeleri ayrıca artık küçük çocukları olduğu için haktır ebeveyn için diye düşünüyorum. En azından çocukların hangi sitelere girip çıktığı, bunların içerisine hangileri çocuklar için tehlike arz ediyor; bunu ben dahi bilmiyorum. Onun için bu konularda eğitim verilecek. Ebeveynler bir yerde çocuğunu takip edecek ve ilgili yerlere mutlaka bildirmesi lazım; ama her şeyden evvel çocuğun buna girmemesi için internette kilit var. Evindeki bilgisayarı güvenli bir hale getirmesini öğretmek bile bence önemli bir şey. Oralardan başlıyoruz. Kurs aldıracağız. Bunun başka çaresi yok. Yasaklamayla bunu engelleyemiyorsunuz. Onun için hem çocukları eğitmek hem aileleri eğitmek hem de mümkün olduğu kadar özellikle küçüklerin istemli istemsiz o sitelere girmesini engellemek gerekiyor. Kötü niyetli insan çok" diye konuştu. Yavaş, Ankara'daki okulların temizliğine ilişkin soru üzerine ise "Geçen hafta da temizledik. Hala hijyen desteği isteyen okullar var. Hala, aynen temizlemeye devam ediyoruz. Bir kısmı geri çekti; ama hala talep eden de var. Talep eden okulların hepsini temizliyoruz, temizlemeye devam ediyoruz" dedi.