Mansur Yavaş, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 103. yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 103'üncü yıl dönümü nedeniyle savaşın gerçekleştiği Polatlı ve Haymana ilçelerinin belediye başkanları ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Türk ulusunun melhame-i kübrası' (büyük savaş) olarak adlandırdığı Sakarya Meydan Muharebesi'nin 103'üncü yıl dönümü nedeniyle savaşın gerçekleştiği Polatlı ilçesinin Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ve Haymana ilçesinin Belediye Başkanı Levent Koç ile beraber Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyarette Yavaş ve ilçe belediye başkanlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş yer aldı. Başkan Yavaş ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çıktı. Mozoleye çiçek bırakan Yavaş, daha sonra beraberindekilerle saygı duruşunda bulundu. Heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

'KARARLILIKLA YOĞRULMUŞ BİR ZAFERİN SİMGESİDİR'

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Yavaş, şunları yazdı:

"Bugün, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde bir dönüm noktasını işaret eden Sakarya Meydan Muharebesi'nin 103'üncü yıl dönümünü gurur ve coşku içinde anmak için huzurunuzdayız. Sakarya Meydan Muharebesi, milletimizin kaderini tayin eden, azim ve kararlılıkla yoğrulmuş bir zaferin simgesidir. Bu zafer, yalnızca askeri bir başarının ötesinde, milletimizin özgürlük ve bağımsızlık iradesinin tüm dünyaya ilanıdır. Sakarya Meydanı, kahramanlarımızın canları pahasına savundukları kutsal topraklarda, Türk milletinin sarsılmaz direncinin bir nişanesidir. Bu topraklarda yazılan destan, bize sadece tarihin sayfalarını değil, aynı zamanda insanlığın en yüce değerlerini de hatırlatmaktadır. Vatan sevgisi, özveri ve birlik beraberlik içinde savaşarak elde edilen bu zafer, milletimizin her bir ferdinin ruhunda yaşayan bir ateş, bir umuttur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde gerçekleşen bu zafer, Türk milletinin yeniden doğuşunun, bir ulusun yoktan var oluşunun en parlak örneğidir. Bugün, büyük bir gurur ve minnetle andığımız bu muharebe, aynı zamanda bize sorumluluklarımızı hatırlatmakta; ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine taşımak için çalışmanın, milli değerlerimizi yaşatmanın önemini vurgulamaktadır. Sakarya Meydan Muharebesi'nin 103'üncü yıl dönümünde, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; kahramanlarımızın aziz hatıralarını yaşatmaya, milletimizin birliğini ve dirliğini her geçen gün daha da güçlendirmeye devam edeceğimize olan inancımızı bir kez daha yineliyoruz. Yüce Atatürk, vatanımızın bağımsızlık mücadelesindeki bu şanlı zaferin, milletimizin kararlılığı ve inancıyla elde edildiğinin bilinciyle huzurunuzda bir kez daha, başta size ve silah arkadaşlarınıza, tüm şehitlerimize ve gazilerimize olan minnet ve saygımızı sunuyoruz."