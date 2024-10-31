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Mansur Yavaş'tan Ahmet Özer'in Tutuklamasına Tepki

Mansur Yavaş'tan Ahmet Özer'in Tutuklamasına Tepki
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 'PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklanmasının demokrasi ve hukuk devleti açısından endişe verici olduğunu belirtti.

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 'PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanmasına ilişkin, "Ahmet Özer'in afaki ve soyut suçlamalarla tutuklanması demokrasi ve hukuk devleti adına endişe vericidir" dedi.

Başkan Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öncelikle seçilmiş bir belediye başkanının davetle çağrı mümkün iken sabahın 05.30'unda evinin basılarak gözaltına alınması hukuka uygun değildir. Sadece itibarsızlaştırmak istendiğinin bir göstergesidir. Akşam internette yayınlanan Cumhuriyet savcılığının tutuklama talep müzekkeresinde bahsettiği olay ve iddiaların 5-10 yıl kadar geriye giderek tespit edildiği açıklanmaktadır. Neden bu tarihe kadar beklenmiştir? Hiç kimse suç işleme özgürlüğüne sahip değildir. Belediye Başkanının varsa suçu yasalara uygun şekilde yargılaması yapılıp cezalandırılması mümkün iken delillerin karartılma ihtimali olmaması, sabit ikametgah sahibi olması ve bunun gibi nedenlerle tutuksuz yargılama usulü varken tutuklama yapılması usul ve yasaya aykırıdır. Son günlerde bir yandan terör örgütü liderine yasal statü verilmeye çalışılıp (Yargıtay içtihatlarında terör örgütü üyeliği için çok somut ve ciddi kanıtlar aranmasına rağmen) Ahmet Özer'in afaki ve soyut suçlamalarla tutuklanması demokrasi ve hukuk devleti adına endişe vericidir. Henüz tutuklama yapılmadan soruşturma esnasında bazı internet sitelerinde Esenyurt Belediyesine kayyum atanacağı iddiaları ve bu iddianın gerçekleşmiş olması, işin siyasi boyutunun inkar edilemez bir hal aldığını göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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