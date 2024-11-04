Mansur Yavaş: Seçmen İradesinin Yok Sayılmasına İzin Vermemeliyiz

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yine kayyum atamalarıyla güne başladık. Öncelikle burada savunulması gereken kişilerden bağımsız olarak hukuk ve demokrasidir. Demokrasilerde bazen seçim kazanılır, bazen seçim kaybedilir. Hiç istemediğiniz birisini halk seçebilir. Önemli olan bunun içe sindirilmesidir. Bir yandan hakkında hüküm olanlar kayyum atanacağını bile bile aday yapılırken (en azından geçmiş yılların öngörüsü ile) diğer yandan idare-seçim-YSK bu adayların adaylıklarına neden izin verdiği sorgulanmalıdır" dedi.

'BIRAKIN, HALK HİZMETLERLE DEĞERLENDİRSİN'

Bu şekilde milletin iradesinin yok sayıldığını ve bunun seçmenin sandıktan uzaklaşmasına neden olacağını kaydeden Yavaş, "Bırakın, belediye başkanlarını halk yaptıkları ve yapamadıkları hizmetlerle değerlendirsin. Partiler de adaylarını buna göre belirleyip adeta meydan okur gibi aday tespit etmesin. Hukukçu olarak görüşüm; TBMM'nin acilen ilk toplantıda yasa değişikliği yaparak görevden alınan başkanın yerine belediye meclisinden birinin seçilmesini sağlayıp seçmen iradesinin belediyeye yansımasını sağlamasıdır. Unutulmamalı; hukuk, hava ile su kadar insanların olmazsa olmaz ihtiyacıdır" açıklamasında bulundu.