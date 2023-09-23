Mansur Yavaş: Öğrenci ve serbest biniş hakkı ihlal edenlere cezai işlem uygulanacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, özel halk otobüslerine öğrenci ve serbest biniş hakkı olan vatandaşların kanuna ve sözleşmeye aykırı şekilde alınmama konusunda cezai işlem uygulanacağını belirtti. Yavaş, öğrencilerin taşınmama oranının yükseldiğine dikkat çekerek, kanunla ücretsiz taşıma hakkını belirleyen ve bunun karşılığında ödeme yapan kurumların belediye değil, kanunlar olduğunu vurguladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), özel halk otobüslerinin indirimli ve ücretsiz kart sahiplerini taşımamasına ilişkin, "Özel Halk Otobüslerine öğrenci ve serbest biniş hakkı olan vatandaşlarımızın kanuna ve sözleşmeye aykırı şekilde alınmama konusu ile ilgili Belediyemize 22 Eylül 2023 tarihinde 1233 adet öğrenci abonmanlı, 1642 adet serbest biniş kartlı olmak üzere toplam 2875 vatandaşımızdan ihbar ulaştı. Özellikle öğrencilerin kanun tanımaz bir kararla taşınmama oranının yükseldiği dikkat çekmektedir. İhbarların tamamı için, kanunların Belediyemize verdiği haklar ölçüsünde diğer araçlara uygulanan cezai işlemlerin yanı sıra toplam 21 adet araç parka çekildi" açıklamasını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Özel Halk Otobüsleri ile yaşanan süreç hakkında yeni bir bilgilendirme yayınladı. Yapılan açıklama şöyle:

"Bakanlık tarafından verilen desteği ve akaryakıt fiyatlarını beğenmeyenlerin başvuracağı yer Belediye değil, kanunla ücretsiz taşıma hakkını belirleyen ve bunun karşılığında ödeme yapan kurumlardır.

"2875 VATANDAŞIMIZDAN İHBAR ULAŞTI. ÖĞRENCİ TAŞINMAMA ORANINDAKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKMEKTEDİR"

Özel Halk Otobüslerine öğrenci ve serbest biniş hakkı olan vatandaşlarımızın kanuna ve sözleşmeye aykırı şekilde alınmama konusu ile ilgili Belediyemize 22 Eylül 2023 tarihinde 1233 adet öğrenci abonmanlı, 1642 adet serbest biniş kartlı olmak üzere toplam 2875 vatandaşımızdan ihbar ulaştı.

Özellikle öğrencilerin kanun tanımaz bir kararla taşınmama oranının yükseldiği dikkat çekmektedir.

"21 ADET ARAÇ PARKA ÇEKİLDİ"

İhbarların tamamı için, kanunların Belediyemize verdiği haklar ölçüsünde diğer araçlara uygulanan cezai işlemlerin yanı sıra toplam 21 adet araç parka çekildi.

Özel Halk Otobüsü işleticileri daha önce yaptıkları açıklamalarda 15 Ekim'de tüm Türkiye'de bu kararı uygulayacaklarını belirtti. Ancak ne hikmetse sadece Ankara'da, manidar bir zamanlama ile bu kararı uygulamaya başladılar. Kanuna aykırı bu karara bir devlet kurumu olarak boyun eğmemiz mümkün değildir. Bu kararı yaklaşan yerel seçimler öncesi ucuz siyasi hamleler olarak değerlendiriyoruz.

Eski dönemde Özel Halk Otobüsü işleticilerine hiç destek verilmedi.

İlk kez 2020 yılında olmak üzere, biniş ücretlerine fahiş oranda zam yapılmaması ve zorlu ekonomik koşullarda halkın yanında olunması amacıyla özel halk otobüslerine düzenli destek ödemesi yapıldı. Verilen destek tutarı 200 milyon TL'yi buldu.

"EGO'YU BATIRACAK ŞEKİLDE GELİR DESTEĞİ ÖDENMESİ YÖNÜNDE KARAR ALINDI"

Tüm bu sürece rağmen, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin mali durumu analiz edilmeden, Belediye Meclisindeki muhalefet üyelerince kanuna aykırı olarak özel halk otobüsü işleticilerine fahiş oranda ve EGO'yu batıracak şekilde gelir desteği ödenmesi yönünde karar alındı.

Bu, Ankara halkının parasıdır. EGO'nun batmasını ve çalışamaz hale gelmesini hedefleyen karar veto edildi.

Kurallara uymayanlar hakkında derhal kanunlar çerçevesinde cezai işlem uygulanacaktır.