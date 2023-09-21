Mansur Yavaş, KYK Yurtlarına Başvurup Açıkta Kalan Öğrencilere Misafirhane İmkanı Sunuyor

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, KYK yurtlarına başvurup da açıkta kalan üniversite öğrencileriyle ilgili; "Başkent hepimizin yuvası, hoş geldiniz. KYK yurtlarına başvurup da açıkta kalan ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlatlarına kapılarımız her zaman açık. 26 Eylül Salı günü saat 23.59'a kadar http://misafirhane.ankara.bel.tr adresinden başvuru yapabilirsiniz" açıklamasını yaptı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, KYK yurtlarında yer bulamayan öğrencilerin ABB Misafirhanelerinde konaklamak için 26 Eylül saat 23.59'a kadar internet sitesi üzerniden başvuru yapmaları gerektiğini duyurdu. Yavaş'ın bugün yaptığı açıklama şöyle:

"Başkent hepimizin yuvası, hoş geldiniz. KYK yurtlarına başvurup da açıkta kalan ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlatlarına kapılarımız her zaman açık. 26 Eylül Salı günü saat 23.59'a kadar http://misafirhane.ankara.bel.tr adresinden başvuru yapabilirsiniz."