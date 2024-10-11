Mansur Yavaş: İnsanları tarıma yönlendirirken en iyi bildikleri işi yaparak para kazanmalarını sağlıyoruz

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da çiftçilere 1 milyar lira destek verdiklerini belirterek, "Ankara'da yeniden insanları tarıma yönlendirirken yeni bir şey öğretmiyoruz, en iyi bildikleri işi yaparak para kazanmalarını sağlıyoruz. Onlar para kazanırken biz de torunlarımızın gıda güvenliğini garanti ediyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bir dizi ziyaretler kapsamında Afyonkarahisar'a geldi. İlk olarak Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı makamında ziyaret eden Başkan Yavaş, ardından partisinin İl Başkanlığı'na geçti. İl Başkanı Faruk Duha Erhan'ı ziyareti sonrasında cuma namazını kılan Mahsur Yavaş, namazın ardından da Zafer Meydanı'nda halkla buluştu. Zafer Müzesi'ni de gezen Başkan Yavaş, Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan savaş malzemeleri ve diğer materyalleri inceledi. Yavaş ve beraberindeki protokol üyeleri Zafer Müzesi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Zafer Meydanı'nda düzenlenen halk buluşması etkinliğine katılan Başkan Yavaş, halka hitap etti.

'AFYONKARAHİSAR MİLLİ MÜCADELE ROTASI'NIN EN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN BİRİ'

Başkan Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı olarak Milli Mücadele Rotası'nı oluşturduklarını ve bu rotanın en önemli merkezlerinden birinin de Afyonkarahisar olduğunu belirtti. Başkan Yavaş, "Ankara'ya, Anıtkabir'e sadece Ege'den yıllık 3-4 milyon turist geliyor. Bu gelen turistlerin Milli Mücadele Rotası üzerinden Afyonkarahisar, Sivrihisar ve Polatlı üzerinden Ankara'ya gelmesi ve orada da Cumhuriyetimizin kurulduğu alanları birebir görmelerini sağlayacağız. Bu, elbette Afyonkarahisar için de çok çok önemli olacak. Çünkü burada gördüğüm kadarıyla biraz önce çarşıda gezerken Afyon dışından gelen epey misafir gördüm. Bu rotanın tertip edilmesi, en az buranın 10 misli, 20 misli insanın buraya gelmesi, hem buradaki atalarımızın bu Cumhuriyetimizi emanet eden insanların bıraktığı eserleri görmek hem Afyonkarahisar'ın kültürünü tanımak açısından hem de gelir sağlaması açısından çok çok önemlidir" dedi.

'TARIM SON DERECE STRATEJİK BİR SEKTÖRDÜR'

Tarıma çok büyük destek verdiklerini anlatan Başkan Mansur Yavaş, "Bir kentin ayağa kalkması için üretir olması lazım. Üretim için şartları da hükümetin desteklemesi lazım. Son 20, 30, 40 yıldır tarımda ve hayvancılıkta uygulanan politikalar, insanların tarımı bırakmasına sebep oldu. Ayrıca köy okullarının kapatılması nedeniyle herkes şehir merkezlerine geldi ve üstelik en iyi bildikleri işi yapıp, tarımı yapıp para kazanmak varken, onun yerine bilmedikleri işlerde asgari ücretle çalışmak durumunda kaldılar. Ankara'nın yüzde 3'ü böyle beton binalarla dolu tamamı. Yüzde 97'si boş ve yüzde 50'si tarıma uygun. Biz, 5,5 yılda yaptığımız desteklerle, 3 yıl önce rakamı söylüyorum, böyle bir tarım kurultayı yapmıştık Sayın Kılıçdaroğlu ile. Bizim yaptığımız 600 milyon liralık desteğe karşılık 4,5- 5 milyar lira çiftçimiz gelir elde etmişti. Bugün itibarıyla çiftçilere yaptığımız destek 1 milyar liradır Ankara'da. Yarın bir gün biz tarıma devam etmezsek, dışarıdan çok daha büyük bedellerle almak zorundayız. Tarım son derece stratejik bir üründür" diye konuştu.

'TÜRKİYE, ESKİDEN KENDİ KENDİNE YETEN BİR ÜLKEYDİ'

Pandemi döneminde Ukrayna'nın ve Rusya'nın Türkiye'ye buğday vermediğini dile getiren Başkan Yavaş, şöyle devam etti:

"Halbuki Türkiye'miz kendi kendine yetebilen ülkelerden birisiydi. Niye böyle olduk? İşte bu politikalar yüzünden ve bu nedenle biz bu destekleri yapıyoruz. Biz Ankara'da bütün çiftçilerimizi aynı sistemleri inşallah burada kuracağız. Uydudan takip ediyoruz, tarlasında herhangi bir problem varsa cep telefonuna mesaj gidiyor. Neyi ne zaman yapacağını biz kendisine mesajla bildiriyoruz. Alım garantileri, mazot veriyoruz, tohum veriyoruz, fide veriyoruz, kendi belediyemizde ürettiğimiz sıvı gübreyi ücretsiz olarak veriyoruz. Yeter ki siz üretin diye. Onlar bizim için üretiyorlar aslında ve elbette para da kazanacaklar. Ben Afyon'da da 600 bin ton buğday ve arpa üretimi olduğunu öğrendim. Bu 600 bin tonu inşallah 1 milyon tona çıkarmamız lazım. Çünkü kapasite uygun ve insanlar zaten en iyi bildikleri işi bu. Biz de Ankara'da yeniden insanları tarıma yönlendirirken yeni bir şey öğretmiyoruz, en iyi bildikleri işi yaparak para kazanmalarını sağlıyoruz. Onlar para kazanırken biz de torunlarımızın gıda güvenliğini garanti ediyoruz."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş meydanda yaptığı konuşmanın ardından Afyonkarahisar Belediyesi'nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde personelle öğle yemeğinde buluştu. Yemekte kendi tabildotunu alarak masaya geçen Başkan Yavaş, personelle yemek yedi. Son olarak Afyonkarahisar Belediyesi'nin kendi arazisine buğday ve arpa ekimi yapacağı programa katılan Mansur Yavaş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile elleriyle araziye tohum serpti. Başkan Köksal ile tarım makinesinde gazetecilere poz veren Başkan Mansur Yavaş sonrasında kentten ayrıldı.