Mansur Yavaş: Hesabım İmamoğlu adına kullanılacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, X platformunda kullandığı 'Mansur Yavaş 2025' hesabından açıklama yaptı. Yavaş, " Ekrem İmamoğlu'nun resmi sosyal medya hesabına getirilen erişim engeli, sadece bir kişiye değil, milyonların sesine vurulmuş bir sansürdür. Bu hukuksuzluğu en güçlü şekilde kınıyoruz. Ancak bilinmelidir ki; adaletin susturulmak istendiği her yerde, biz daha gür konuşacağız. Bu hesabım, erişim engeli kalkana kadar Ekrem İmamoğlu'nun sesi olmaya devam edecek ve onun adına kullanılacaktır" ifadelerini kullandı.

Yavaş, hesabına Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafını da koydu.