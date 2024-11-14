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Mansur Yavaş: Hükümetin Zor Durum Talepli Faiz Silme Başvurularını Reddetti

Mansur Yavaş: Hükümetin Zor Durum Talepli Faiz Silme Başvurularını Reddetti
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın ABB'nin 8,4 milyar lira SGK borcu olduğu yönündeki iddialarına yanıt verdi. Yavaş, başlatılan toplu hücumu eleştirerek, SGK'nin borç yapılandırma taleplerinin reddedildiğini açıkladı.

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'ABB'nin şu anda 8,4 milyar lira SGK borcu var' iddiasında bulunmuştur. 6183 sayılı Kanun'un 48/A maddesine göre zor durum talepli faizin silinerek taksit talebi dilekçeleri reddedildi" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlığının bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, "Bütün belediyelere sesleniyoruz, borçlarınızı ödeyin. Hiçbir girişimde bulunmayan belediyelere haciz işlemlerini başlatacağız. Kimse kusura bakmasın, borçlarını en çok ödemeyen belediyeler CHP'li belediyeler. ABB'nin şu anda 8,4 milyar lira SGK borcu var" dedi.

Bunun üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavaş, "Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır. SGK son durum bilgi notu (Toplam güncel borç 8 Milyar) 6183 sayılı kanunun 48/A maddesine göre zor durum talepli faizin silinerek taksit talebi dilekçeleri reddedildi. 6183 sayılı Kanun'un 48'inci maddesine göre taksitlendirme talebi kabul edildi bu kapsamda borcun yüzde 10'u peşinat olan 651 milyon ödendi. Borcun yüzde 50 teminat için arazi çalışması iki ayrı çizelge ile emlak dairesince SGK'ya bildirildi fakat teminatlardaki tahdit ve hacizlerden dolayı SGK yönetim kurulu 1,2 milyar teminattan 80 milyonluk kısım hariç reddedildi. Son yapılan görüşmelerde ilgili kanunun 48'nci maddesi yerine dilekçe ile iptali ve karşılıklı rızaen anlaşma ile tüm şirketler için 250 milyon rızaen karşılıklı ödeme konusunda mutabık kalındı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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