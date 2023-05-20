Mansur Yavaş: 'Eğer iktidar değişmezse bir daha bu konserleri rahat rahat yapabilecek miyiz?'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Atatürk Orman Çiftliği'nde düzenlenen 19 Mayıs kutlamalarında yaptığı konuşmada, gençlere seslenerek, "Eğer iktidar değişmezse bir daha bu konserleri rahat rahat yapabilecek miyiz, doğrusu ben hiç emin değilim" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlaması'nda; "Yaşadığınız günleri sorgulayın. Bakın bugün burada konser yapabiliyoruz. Ama hatırlayın Türkiye'nin birçok yerinde, sudan bahanelerle, birilerinin talepleriyle konserler yasaklandı. Eğlenmeniz yasaklandı. Okullardaki mezuniyet törenleri yasaklandı. Eğer iktidar değişmezse bir daha bu konserleri rahat rahat yapabilecek miyiz, doğrusu ben hiç emin değilim. Gençler, çok şey istiyorsunuz, çok şeyi hak ediyorsunuz. Gençliğinizi yaşayamadınız. Sizden hayallerinizi çaldılar. O halde artık ayağa kalkma vakti geldi. Hiçbirimizin umutsuzluğa kapılma lüksü yok" diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için Atatürk Orman Çiftliği'nde kutlama etkinliğini düzenledi. Şarkıcı Sıla, kutlamalarda sahne aldı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, burada şöyle konuştu:

"Mustafa Kemal Paşa'nın, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığı hürriyet yürüyüşünün 27 Aralık'ta Ankara'da 35 bin kişinin coşkuyla karşılamasıyla sonuçlandırdığı bir kentte işte böyle bir coşku yakışırdı. Tarih boyunca karanlığın yerine aydınlığın, suskunluğun yerine coşkunun, mutsuzluğun yerine umudun hakim olduğu bir kente, Başkente bu coşku yakışırdı. Bizler hakkı gözeterek dünyaya nam salmış nice Türk hakanlarının torunlarıyız. Şu anda bin yıldır hüküm sürdüğümüz adaleti, hürriyeti, istiklali ve istikbali sağladığımız Anadolu'nun en değerli merkezindeyiz. Burası Ata'mızın emaneti. Kendi mülküyken bize bağışladığı Atatürk Orman Çiftliği'nde, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bizlere bu coşku yakışırdı. Unutmayın, Mustafa Kemal Atatürk bir bataklık olan bu araziyi, işte sizin bulunduğunuz yerleri gezerek bu hale getirmiş ve Ankara halkına hibe etmişti.

"BİRİNCİ TURDA TÜRK HALKI MEVCUT İKTİDARIN YÖNETİM ANLAYIŞINA ONAY VERMEDİ, GÜVENOYU VERMEDİ"

Tarihi bir seçim sürecini hep birlikte yaşıyoruz. Birinci turda Türk halkı mevcut iktidarın yönetim anlayışına onay vermedi, güvenoyu vermedi. Ama öyle bir seçim yaşıyoruz ki bizim vergilerimizle devletin tüm imkanları kullanılıyor. Bu da yetmiyormuş gibi sahte video ve afişlerle algı yaratılmaya çalışarak yaşadığımız enflasyon, pahalılık, mülteci, uyuşturucu sorunu gibi birçok sorunumuz maskeleniyor, unutturulmak isteniyor. Biz bunu 2019 Yerel Seçimlerinden önce Ankara'da yaşamıştık. Kurdukları rant imparatorluğunun devam etmesi için halkı korkutmuş, su sayaçlarını PKK'lıların okuyacağı iftiraları atılmıştı. Ankaralı hemşehrilerim bunların hiçbirisine kulak asmadı. O yetmedi. İstanbul'da da seçimi kazanmak ve kendilerine oy istemek için aynı senaryo oynandı.

"DÜNE KADAR BU TERÖRİSTLERLE BU İŞ BİRLİĞİ YAPANLARI, ŞEHİRLERİMİZİ TERÖRİSTLER İÇİN SİLAH DEPOSUNA DÖNDÜRENLERİ, BU SÜRECİ AKLIMIZDAN ÇIKARMADIK"

Bingöl'de 33 askerimizi şehit eden namert pusuyu planlayan teröristi, Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkardılar. O yetmedi. Bebek katilinden, İmralı'dan mektup getirip kendilerine oy istediler. Bundan medet umdular. Ama bu çirkin senaryoları İstanbul halkı dinlemedi. Şimdi de aynı çirkin kampanyayı bütün Türkiye'de sürdürüyorlar. Seçimi kazanmak, algıları değiştirmek için sahte video ve afişleri piyasaya sürüyorlar. Söylenmemiş sözleri yalan konuşup iftira atıyorlar. Biz unutmadık. Düne kadar bu teröristlerle bu iş birliği yapanları, şehirlerimizi teröristler için silah deposuna döndürenleri, bu süreci aklımızdan çıkarmadık.

"HALKI KUTUPLAŞTIRARAK, AYRIŞTIRARAK MİLLET İTTİFAKI'NA OY VEREN 24 MİLYONA YAKIN VATANDAŞIMIZI TERÖRLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAKLA SUÇLAYAMAZSINIZ"

Halkı kutuplaştırarak, ayrıştırarak Millet İttifakı'na oy veren 24 milyona yakın vatandaşımızı terörle iş birliği yapmakla suçlayamazsınız. Hem '85 terörist kaldı, ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz' diyeceksiniz hem de terör örgütünün bu şekilde propagandasını yapacaksınız. Halbuki siz 2002'de iktidarı aldığınızda terör sıfırdı. Bugün ise sizin terör politikalarınız nedeniyle bu hale geldik ama üzerinize hiç suç almıyorsunuz. Başkasına atıyorsunuz. Biz buna izin vermeyeceğiz.

"KREDİ KARTLARINDAKİ NAKİT AVANS ÇEKMEYİ BİLE KALDIRDILAR. SONRA FARK ETTİLER BÜYÜK TEPKİ VAR. AKŞAM GERİ ADIM ATTILAR"

Sınırlarımız delik deşik olmuş. Gençlerimiz hayal dahi kuramazken mültecilere bakıyoruz, şehirlerimizde yabancı mafya grupları türemiş, çatışmalar oluyor. Bir de hala bugün bile ısrarla onları geri göndermeyeceklerini söyleyenler var. Biz her şeyin farkındayız. Görülüyor ki ekonomi dibe vurmuş. Dün hatırlıyor musunuz? Kredi kartlarındaki nakit avans çekmeyi bile kaldırdılar. Sonra fark ettiler büyük tepki var. Akşam geri adım attılar ama bilin ki 28 Mayıs'tan sonra gerçek gündeme döneceğiz.

"ASKERİMİZİ, POLİSİMİZİ VE MASUM HALKIMIZI ŞEHİT EDEN PKK'YA DA DOMUZ BAĞIYLA İNSANLARI ÖLDÜREN HİZBULLAH'A DA IŞİD'E DE MİLLETİN BAŞINA BELA ETTİĞİNİZ FETÖ'YE DE KARŞIYIZ VE BUNLARLA SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

28'inden sonra bunları yaşayacağız. Neyle karşı karşıya kaldığımızı bu sabah gördük. Belli ki seçimden sonra bunlar yapılacak. Ülkemize yaklaşan ekonomik faaliyeti görüyoruz. Bu gerçeğin üzerini yalanlarla örtmelerine asla müsaade etmeyeceğiz. Biz buradayız. Net söylüyorum. Askerimizi, polisimizi ve masum halkımızı şehit eden PKK'ya da domuz bağıyla insanları öldüren Hizbullah'a da IŞİD'e de milletin başına bela ettiğiniz FETÖ'ye de karşıyız ve bunlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bizler ezelden beri teröriste terörist, katile katil deriz.

"EĞER İKTİDAR DEĞİŞMEZSE BİR DAHA BU KONSERLERİ RAHAT RAHAT YAPABİLECEK MİYİZ, DOĞRUSU BEN HİÇ EMİN DEĞİLİM"

Büyük Türk gençliği. Seçimden sonra iktidar devam ederse bu anlayış değişmeyecek. Yaşadığınız günleri sorgulayın. Bakın bugün burada konser yapabiliyoruz. Ama hatırlayın Türkiye'nin birçok yerinde, sudan bahanelerle, birilerinin talepleriyle konserler yasaklandı. Eğlenmeniz yasaklandı. Okullardaki mezuniyet törenleri yasaklandı. Eğer iktidar değişmezse bir daha bu konserleri rahat rahat yapabilecek miyiz, doğrusu ben hiç emin değilim.

"GENÇLİĞİNİZİ YAŞAYAMADINIZ. SİZDEN HAYALLERİNİZİ ÇALDILAR. O HALDE ARTIK AYAĞA KALKMA VAKTİ GELDİ"

Gençler, çok şey istiyorsunuz, çok şeyi hak ediyorsunuz. Çünkü liyakatın olmadığı, torpilin zirve yaptığı bir dönemde hayatınızı dolu dolu yaşayacakken gelecek hayalleri dahi kuramıyorsunuz. Haklısınız, hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Gençliğinizi yaşayamadınız. Sizden hayallerinizi çaldılar. O halde artık ayağa kalkma vakti geldi. Hiçbirimizin umutsuzluğa kapılma lüksü yok. Burada en büyük görev sizlere düşüyor. Sıfırdan, yeniden başlayan bir seçimde, geleceğinizi kurmak ve kurtarmak sizin ellerinizde. Ailelerinize, komşularınıza, arkadaşlarınıza gidin. Oy kullanmayan ya da farklı yerlere oy verenlerle konuşun. Hayallerinizi gerçekleştirmek için sadece 9 günümüz var. Sizden 9 gün daha yorulmanızı istiyorum."