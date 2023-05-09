Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bir İçişleri Bakanı trollük yapamaz. Benim tırnağım etmez onun milliyetçiliği. Böyle lafla milliyetçilik olmaz. Her yerde aynı şeyi söylemek lazım. Ben söylüyorum" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bu sabah Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Yavaş, "Bir İçişleri Bakanı kalkıp trollük yapamaz. Sağı solu vatanseverliğini vatanseverliğini ölçemez. Yani ona kalırsa benim gençliğimden beri ne olduğum belli. Benim tırnağım etmez onun milliyetçiliği. Böyle lafla milliyetçilik olmaz. Her yerde aynı şeyi söylemek lazım. Ben söylüyorum" dedi.