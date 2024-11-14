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Mansur Yavaş, AK Parti ve CHP dönemindeki tüm etkinliklere ilişkin harcama raporu yayınladı

Mansur Yavaş, AK Parti ve CHP dönemindeki tüm etkinliklere ilişkin harcama raporu yayınladı
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ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da kendi dönemi ile AK Parti döneminde düzenlenen etkinliklere yapılan harcamaları karşılaştırıldığı bir tablo yayınladı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, kendi başkanlığı döneminde belediye tarafından düzenlenen tüm etkinliklere ilişkin harcama raporunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yavaş, 2019 ila 2024 yılları arasında gerçekleştirilen 426 etkinlik için toplam 30 milyon 130 bin dolar harcama yapıldığını belirtti.

Yavaş, belediyenin AK Parti yönetiminde olduğu 2014 ila 2019 yılları arasında ise 80 etkinlik için toplam 32 milyon 933 bin dolar harcandığını kaydetti.

Yavaş'ın paylaştığı tabloda not olarak; geçmiş yıllara ilişkin dolar kurunun, gerçekleştirilen hizmet alımlarının işe başlama/sözleşme tarihi göz önünde bulundurularak Merkez Bankası'nın resmi internet sayfasından alındığı aktarıldı.

Öte yandan Yavaş, paylaşımında, "Gelin gerçeklere hep beraber verilerle bakalım. Çünkü rakamlar asla yalan söylemez." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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