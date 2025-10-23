Haberler

Mansur Yavaş'a İçişleri Bakanlığı'ndan Soruşturma

Güncelleme:
Ankara Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle Mansur Yavaş hakkında başlattığı soruşturma sürecini açıkladı. Yavaş'a savunma için 1 hafta süre verildiği bildirildi.

ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB), "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine İçişleri Bakanlığı belediyemize müfettiş göndermiş olup, soruşturulması istenen hususlar incelenmektedir. Bu konuda Mansur Yavaş yazılı ifade vermiştir ve olağan süreç işlemektedir" açıklamasını yaptı.

ABB, İçişleri Bakanlığı'nın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Mansur Yavaş'a savunma için 1 hafta süre verdiğine yönelik haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bilindiği üzere, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın isminin geçmediği bir iddianameye ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni talebinde bulunmuştur. Kamuoyunda 'konser soruşturması' olarak bilinen süreçle ilgili daha önce mülkiye müfettişleri kapsamlı bir inceleme gerçekleştirmiş, Mansur Yavaş'ın ifadesine dahi başvurma gereği görmemiştir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine İçişleri Bakanlığı belediyemize müfettiş göndermiş olup, soruşturulması istenen hususlar incelenmektedir. Bu konuda Mansur Yavaş yazılı ifade vermiştir ve olağan süreç işlemektedir. '7 günlük süre verdi' konusu ise mülkiye soruşturmalarında savunma için rutin olarak tanınan 7 ila 10 günlük standart süreden ibarettir. Sonuçta mülkiye müfettişinin talebi üzerine, İçişleri Bakanlığı soruşturma izni verilmesine ya da verilmemesine karar verecektir. Süreç bu şekilde işlemektedir. Soruşturma izni vermesi durumunda ise bu duruma karşı elbette yasal itiraz yolumuz da açık olacaktır" denildi.

Haberler.com
