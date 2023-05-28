Manisalılar ikinci tur seçimler için sandık başında

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tur oylaması için 1 milyon 107 bin 127 Manisalı seçmen yeniden sandık başına gitti. İkinci tur seçimlerinde iki adayın bulunduğu zarfın katlamaya gerek olmaması nedeniyle oy verme işlemlerinin daha hızlı ilerletmesi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tur oylaması için 1 milyon 107 bin 127 Manisalı seçmen yeniden sandık başına gitti. İkinci tur seçimlerinde iki adayın bulunduğu zarfın katlamaya gerek olmaması nedeniyle oy verme işlemlerinin daha hızlı ilerletmesi dikkat çekti.

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın 49,52, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 44,88 oy alması ve adayların yüzde 50'yi geçememesi nedeniyle ikinci tura kalan seçimlerde Manisalılar yeniden sandık başına gitti. 1 milyon 107 bin 127 seçmenin 3 bin 573 sandıkta oy kullandığı Manisa'da güvenlik önlemleri de sıkı tutuluyor. İl genelinde seçim güvenliği için 4 bin 596 emniyet ve jandarma personeli görev yapıyor. Vatandaşlar seçmen kağıtlarında belirtilen okullarda oy kullanmaya başladı.

Öte yandan, birinci tur seçimlerinde milletvekillerinin bulunduğu zarfın uzun olması ve katlamada zaman kaybı yaşatması nedeniyle sandık başlarında uzun kuyrukların oluşmasına neden olmuştu. İkinci tur seçimlerinde iki adayın bulunduğu zarfın katlamaya gerek olmaması nedeniyle oy verme işlemlerinin daha hızlı ilerletmesi dikkat çekti. - MANİSA