Manisalılar Cumhurbaşkanlığı seçimi sonucunu kutladı

Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranında rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde gitmesi üzerine Manisalılar sokaklara dökülerek kutlamalara başladı. Ellerinde AK Parti ve MHP bayrakları alan partililer meşaleler yakarak halaylar çekti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 2. seçimi olan 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde Cumhur İttifakının adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rakibi Millet İttifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde gitmesi üzerine Manisalılar sokaklara döküldü. Ellerinde AK Parti, MHP ve Türk bayrakları alan partililer Şehzadeler ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanında buluşarak kutlamalara başladı. Araç konvoylarının da başladığı kentte yakılan meşaleler ve çalan müzikler eşliğinde partililer halaylar çekti. Dev Erdoğan fotoğraflarının açıldığı kutlamalarda tekbir sesleri ile Manisa sokaklarını inleten partililerin kutlaması devam ediyor. Bazı partililer ise evlerinin çatılarında açtıkları Türk bayrakları ile kutlamalara ortak oldu.

Açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 52'nin üzerinde oy alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yüzde 47 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun arasındaki 5 puanlık fark bulunuyor. Cumhur İttifakında yer alan AK Parti ve MHP seçmenleri aradaki fark nedeniyle kutlamalara erken başladı. Kutlamaların gece ilerleyen saatlere kadar süreceği öğrenildi. - MANİSA