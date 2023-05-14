Manisalı siyasiler sandık başına gitti

Manisa'da 2 partinin grup başkanvekili ve bir Genel Başkan Yardımcısı oyunu kullandı

MANİSA - Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için Manisalı siyasiler de sandık başına gitti. Yoğun bir katılımın olduğu seçimde CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa 1. sıra milletvekili adayı Şenol Sunat ile AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur da oylarını il merkezinde kullandı.

Türkiye'nin ikinci yüzyılının ilk hükümeti ve Cumhurbaşkanının belirleneceği 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri Manisa'da yoğun bir katılımla devam ediyor. Öğle saatlerinde sandıklarda yüzde 50'nin üzerinde oy kullanıldığı tespit edilirken siyasetin önemli isimleri de Manisa'da oy kullandı. CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel eşi Didem ve ilk kez oy kullanan kızı İpek'le, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa 1. sıra adayı Şenol Sunat, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur eşi Esra Baybatur ile kızı Beyza ile, Yunusemre ilçesindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda oylarını kullanırken, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay da eşi Naciye Akçay ile birlikte Yunusemre ilçesindeki Cemal Ergün İlkokulunda oyunu kullandı.

Yunusemre ilçesindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda oy kullanmaya partililerle birlikte gelen İYİ Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa 1. sıra milletvekili adayı Şenol Sunat, "Oyumuzu kullandık. Uzun bir süredir Manisa'dayım. Çalışmaları huzurlu bir ortamda gerçekleştirdik. İnşallah bugün de bir sıkıntı olmadan, demokrasiye gölge düşmeden seçimleri bitiririz. Sayımları da ona göre olur. İnşallah milletimiz de huzurlu bir güne ertesi gün uyanır. Bu seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını, aynı zamanda birliğimize dirliğimize vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Eşi Naciye Akçay ile birlikte oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, "Ülkemizin içinde bulunduğu hedefler bakımından ve yükselişe geçtiği, dünyanın ufkunda bir yıldız gibi parlayan Türkiye'nin çok önemli bir seçimi gerçekleşiyor. İnşallah 21. asır Türk asrı olacaktır. Milletimizin bu yönde bir irade koyacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Eşi Didem, ilk kez oy kullanacak olan kızı İpek Özel ile birlikte oyunu kullandıktan sonra bir değerlendirmede bulunan CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel şunları söyledi: "Bugün farklı bir heyecan var. Bugün bir şeyler olacağı belli. Aylardır, yıllardır siyaset konuşan biri olarak bugün burada siyaset konuşmayacak olmak benim için önemli bir farklılık, önemli bir heyecan. Siyaset konuşmuyoruz ama bugün Anneler Günü, Eczacılar Günü. Eşim Didem ile birlikte oy kullanmaya geldik. O hem eczacı hem anne hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının cumhurbaşkanını ve meclisini belirlemek üzere oy kullanmaya geldik. İpek kızım ilk kez oy kullanıyor. Birlikte birkaç gündür büyük heyecan yaşıyoruz. Sandık başında da ciddi bir heyecan vardı, vatandaşlarımızın da heyecanı vardı. Aslında çok hızlı olabilecek işlemler, içeride 'oyumu yanlış kullanmayayım' tedirginliği ile bütün vatandaşların defalarca oy pusulasını dikkatle katladığı mürekkep bulaşmasın diye üfleyip bekleyerek oy kullandığı ve kuyrukların beklediğinden çok uzadığı bir hale dönüşüyor. Bu vatandaşın oyuna verdiği kıymeti gösteriyor. Bu çok önemli. Biz bugün rekor bir katılım oranı bekliyoruz. Bugün günlerdir aslında mayıs ayındayız bahar olması lazım ama bir türlü güneş açmıyordu, soğuktu kışlık giyiyorduk. Bugün güneş açtı emin olun yarından sonra bahar gelecek."

Eşi Esra ve kızı Beyza Baybatur ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda oyunu kullanan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ise şunları söyledi: "Bugün uzun süredir yapılan seçim propaganda döneminin sonundayız. Artık söz de karar da milletimizin. Görüyoruz ki insanlarımız ülke genelinde de Manisa'da da seçimlere büyük ilgi gösteriyor. Bu da insanlarımızın demokrasiye ne kadar bağlı olduklarının bir göstergesidir. Bu milletimiz için bir demokrasi şölenidir. Manisa'mız için ülkemiz için hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyoruz. Memleketimiz için hayırlı olsun inşallah."