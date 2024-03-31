Manisa Valisi Enver Ünlü ve Eşi Sema Ünlü Oy Kullandı

Manisa Valisi Enver Ünlü ve Eşi Sema Ünlü, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oylarını kullandı.

Yunusemre ilçesindeki Muradiye Atatürk Ortaokulu'nda oyunu kullanan Manisa Valisi Enver Ünlü ve eşi Sema Ünlü, vatandaşlarla ve görevlilerle sohbet etti.

Manisa İl genelinde 1.198 okul ve binada kurulan 3 bin 825 sandıkta 1 milyon 113 bin 141 seçmenin oylarını huzur ve güven ortamında kullanabilmeleri için tüm tedbirlerin alındığını kaydeden Vali Ünlü, bu amaçla jandarma ve emniyet güçlerinden oluşan 5 bin 298 kolluk kuvvetinin sahada görev yaptığını belirtti. Vali Ünlü, oyunu kullandıktan sonra seçim sonuçlarının vatana ve millete hayırlı olmasını temenni ederek, sandık görevlilerine kolaylıklar diledi. - MANİSA