Manisa Valisi Enver Ünlü göreve başladı

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'yle Giresun Valisi iken Manisa Valisi olarak atanan Enver Ünlü görevine başladı. Hükümet Binası önünde törenle karşılanan Vali Ünlü burada yaptığı konuşmada, "Gayret bizden tevfik Allah'tan. Adanmış bir anlayışla çalışarak gelişim ve değişim içinde olacağız. Tarihimize, kültürümüze, verimli topraklarımıza, turizmimize, sanayimize, gençlerimize, çocuklarımıza ve değerli insanlarımıza sahip çıkacağız. Her vatandaşımızın yüreğine dokunacağız. Bunları hep birlikte yapacağız." dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesiyle Manisa'nın yeni Valisi olan Enver Ünlü kente geldi. Manisa Valiliği önünde törenle karşılanan Vali Ünlü, valilik önünde kurulan kürsüden kendini karşılamaya gelen protokol üyelerine ve basın mensuplarına hitaben bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasına kendisine bu görevi layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya şükranlarını sunarak başlayan Vali Ünlü, görevi kendisinden devraldığı ve İstanbul'da da birlikte görev yaptıkları Manisa'nın eski Valisi Yaşar Karadeniz'e de Manisa'ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni görev yeri Sakarya Valiliğinde başarılar diledi.

"Vatandaş odaklı hizmete talip olacağız"

Manisa'nın tarihi ve kültürel olarak Türkiye'nin en önemli kentlerinden birisi olduğunu ve Osmanlı İmparatorluğu'ndaki 16 şehzadeye sancakbeyliği yaptığını kaydeden Vali Ünlü, "Manisa iman, inanç ve milli ruh demektir ve Ege'de parlayan milli asalettir. Mülki İdare Amirliğine adım attığım 1994 yılından beri 'halka hizmet, Hakk'a hizmettir' ve 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla insanı merkezine alan bir yönetim anlayışı içinde tüm iş ve işlemlerimizi hak, hakkaniyet ve adalet prensiplerine uygun olarak yerine getirmeyi, aziz şehitlerimiz eve kahraman gazilerimize minnet duymayı, aziz şehitlerimizin değerli emanetleri olan şehir aileleri ile birlikte olmayı, yetimin, öksüzün yanında olup onları gözetmeyi, toplumun dezavantajlı kesimiyle birlikte olup onları gözeteceğimize özen göstereceğimizi belirtmek istiyorum. Devletimizin şefkatini ve hoşgörüsünü en ücra köşelere kadar yaymak ve hissettirmek, kamu yararını ön planda tutan bir anlayışla, hukukun üstünlüğüne, tüm hizmetlerin en verimli şekilde yerine getirilmesine azami gayret edeceğiz. Vatandaş odaklı hizmete talip olacağız. Hürriyet ve bağımsızlığın kazanılmasının ardından, yakılıp yıkılan şehrini yeniden ayağa kaldırmak için yeniden doğuş mücadelesi veren Manisa halkının azim ve çalışkanlığı sayesinde şehrimiz tarımı, sanayisi, güçlü ekonomisi ve sağladığı katma değer ile ülkemizin gözbebeği illeri arasına girmeyi başarmıştır." dedi.

"Gayret bizden tevfik Allah'tan"

Manisa'nın sanayisi ve tarımıyla örnek bir şehir olduğuna dikkat çeken Vali Ünlü, "Manisa hem sanayinin hem de tarımın birlikte yürütüldüğü örnek bir şehir olarak, ekonomik aktiviteler, istihdam, rekabet ve yenilikçi kapasitesiyle büyük işletmelere ev sahipliği yapmaktadır. İlimizde yapımına başlanmış ve başlanacak olan birbirinden değerli projeleri devam ettirmek, devraldığımız bayrağı daha da ilerilere götürme gayreti içinde olacağız. Rabbim her daim bize hayırlı ve güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Gayret bizden tevfik Allah'tan. Adanmış bir anlayışla çalışarak gelişim ve değişim içinde olacağız. Tarihimize, kültürümüze, verimli topraklarımıza, turizmimize, sanayimize, gençlerimize, çocuklarımıza ve değerli insanlarımıza sahip çıkacağız. Her vatandaşımızın yüreğine dokunacağız. Bunları hep birlikte yapacağız. Bu çalışmalar sırasında değerli hemşerilerimiz başta olmak üzere, milletvekillerimizin, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının, oda ve derneklerin, değerli meslektaşlarımızın, toplumun tüm kesiminin ve basın mensuplarımızın değerli katkı ve tecrübelerini esirgemeyeceklerine inanıyorum. Bahtın, bahtım, neşen, neşem, sızın sızımdır Manisa." şeklinde konuştu.

Vali Ünlü yaptığı açıklamasının ardından protokol üyeleriyle birlikte Valilik makamına çıktı. - MANİSA