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Manisa politika haberleri... MHP'li Akçay, Manisa'da ziyaretlerde bulundu

Manisa politika haberleri... MHP'li Akçay, Manisa'da ziyaretlerde bulundu

Politika Haberleri

Manisa haberlerine göre MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Şehzadeler ilçesinde temaslarda bulundu.

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Şehzadeler ilçesinde temaslarda bulundu.

Erkan Akçay ve beraberindekiler, Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ'ı ziyaret etti. Akçay burada Antındağ ile tarım projeleriyle ilgili istişarelerde bulundu.

Ardından Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap'ı ziyaret eden Akçay, kuru üzüm taban fiyatları ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Akçay daha sonra Manisa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nde Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kırlıoğlu ve üyeler ile bir araya geldi.

Erkan Akçay'a ziyaretlerde MHP İl Başkanı Murat Öner, MHP Yunusemre ilçe Başkanı Cemal Kutlar ve MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten eşlik etti.

AA / Yusuf Böyük - Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Erkan Akçay Manisa Akçay Politika Haberler

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