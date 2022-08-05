Manisa politika haberi... Zafer Coşkusu Yunusemre'de doruğa ulaşacak

Yunusemre Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılını coşkuyla kutlayacak. Etkinlikte 30 Ağustos Salı günü Mustafa Ceceli, 31 Ağustos Çarşamba günü Derya Uluğ, sahne alacak.

Yunusemre Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirildi. Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonunda, 2 ayrı gün oturum halinde yapılan toplantıda 33 madde görüşüldü. Toplantıda pazarcı esnafını yakından ilgilendiren işgaliye bedeli gündeme geldi. Alınan karar ile KDV dahil 28 TL olan işgaliye bedelinin yine KDV dahil 20 TL'ye düşürülmesi oybirliği ile kabul edildi. Meclis toplantısında ayrıca ilçedeki muhtelif mahalleleri içine alan ve askıdan indirilen 1/1000'lik uygulama imar planı onaylanarak büyükşehir belediye meclisine gönderildi.

Gündemi değerlendiren Başkan Mehmet Çerçi, Büyük Zafer'in 100. yılını kutlayacağımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'na dopdolu bir program hazırladıklarını söyledi. Başkan Çerçi, pop müziğinin ünlü isimlerini Manisa'da ağırlayacaklarını dile getirdi. 30 Ağustos Salı akşamı Mustafa Ceceli, 31 Ağustos Çarşamba akşamı Derya Uluğ'u Magnesia AVM arkasındaki alanda ağırlayacaklarını kaydeden Başkan Çerçi, zafer coşkusuna tüm Manisalıları ortak olmaya davet etti. Eylül ayı meclis toplantısının 6 Eylül Salı günü saat 18.00'da yapılması kararlaştırıldı. - MANİSA