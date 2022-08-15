Manisa haberi! AK Parti'li Aydemir Akhisar ve Alaşehir'de vatandaşlarla buluştu

Manisa haberleri: AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Akhisar ve Alaşehir'de vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve şikayetlerini dinledi.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Akhisar ve Alaşehir'de vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve şikayetlerini dinledi.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, ilçeleri ziyaret etmeye devam ediyor. Akhisar'da Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Hüseyin Üstün ile ilçedeki yol çalışmalarını inceleyen Aydemir, Akhisar Kadın Kollarının istişare toplantısını da katıldı.

Yoğun ilçe ziyaretlerine Alaşehir ile devam eden AK Parti'li Aydemir, Alaşehir programı öncesi Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı Projesinin Eşme-Salihli Kesiminde çalışan işçileri ziyaret etti. Sonrasında Alaşehir'e geçen Aydemir, üzüm sezonu olması hasebiyle Tariş'i ziyaret ederek Birlik Başkanı Ali Rıza Türker ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle istişarelerde bulundu. Alaşehir Bakkallar Odasını ziyareti ile programına devam eden Aydemir, oda tarafından düzenlenen aşure hayrına katıldı ve vatandaşlara aşure ikram etti.

Alaşehir'de esnafları da ziyaret eden Aydemir, vatandaşlarla da oturup sorun ve taleplerini dinledi. İlçe ilçe gezmeye devam edeceklerini söyleyen Aydemir, "Biz her zaman olduğu gibi sahadayız, milletimizle beraberiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizle beraber yol yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Daha sonrasında Alaşehir Şoförler Odasını ve AK Parti İlçe Teşkilatını ziyaret ederek ilçeden ayrılan Aydemir, ilçe programlarına ve vatandaşlarla buluşmaya devam edeceğini belirtti. - MANİSA