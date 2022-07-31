Manisa haber: Manisa'da MHP'ye katılanlara rozetleri törenle takıldı Manisa gelişmesine göre Manisa'nın Şehzadeler ve Ahmetli ilçelerinde MHP'ye üye olan 112 kişiye rozetleri törenle takıldı. Manisa'nın Şehzadeler ve Ahmetli ilçelerinde MHP'ye üye olan 112 kişiye rozetleri törenle takıldı. Partiden yapılan açıklamada Şehzadeler ilçesinde Öğretmenevi'nde düzenlenen törende bir süre önce Saadet Partisi ilçe yönetimindeki görevlerinden istifa eden Savaş Aytimur, Hatice Yumrutaş ve 55 kişinin MHP'ye katıldığı belirtildi. Toplu katılım törenine MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve Manisa İl Başkanı Murat Öner'in de katıldığı ifade edildi. Açıklamada Ahmetli ilçesinde de Genişletilmiş İl İstişare Toplantısı sonrası partiye katılan 57 yeni üyeye rozetlerinin takıldığı bildirildi. Politika AA / Kamil Altıparmak Milliyetçi Hareket Partisi Ahmetli Manisa Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Manisa haber: Manisa'da MHP'ye katılanlara rozetleri törenle takıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.