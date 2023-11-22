Manisa'da Yol ve Kaldırım İhlali Denetimi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve belediye zabıta ekipleri yol ve kaldırım ihlali yapan işletme ve araçlara yönelik gerçekleştirdiği denetimde 321 iş yeri sahibini uyarırken, 25 araç sürücüsüne de 10 bin 900 TL idari para cezası uyguladı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve belediye zabıta ekipleri yol ve kaldırım ihlali yapan işletme ve araçlara yönelik gerçekleştirdiği denetimde 321 iş yeri sahibini uyarırken, 25 araç sürücüsüne de 10 bin 900 TL idari para cezası uyguladı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile belediye zabıta ekiplerinin ortak gerçekleştirdiği yol ve kaldırım ihlali denetimi 8 ana cadde üzerinde gerçekleştirildi. Denetimde 8 ana caddede faaliyet gösteren 321 işletme sahibine kaldırım ve yol üzerine araç, masa, sandalye gibi eşyaların konulmaması yönünde uyarı ve bilgilendirme yapılırken ayrıca yaya yolu, kaldırım ve geçiş yollarına park etmiş 25 araca toplam 10 bin 900 TL idari para cezası uygulandı. Denetimde bir aracın da trafikten men edildiği açıklandı. - MANİSA