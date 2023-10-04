Manisa'da yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen operasyonda aranması bulunan çok sayıda şüpheli yakalandı. Operasyonda ayrıca uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda aranması bulunan çok sayıda şüpheli yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından il genelinde eş zamanlı "Güven Huzur Uygulaması" yapıldı. 135 ekip ve 488 personelin katıldığı uygulamada, 3 bin 557 şahıs sorgulanırken 12 aranan şahıs yakalandı. Bin 422 aracın denetlendiği uygulamada 185 araç sürücüsüne 265 bin 595 TL para cezası uygulandı, 15 araç trafikten men edildi. Motosikletlilere yönelik de denetimler yapan ekipler 131 motosiklet ve sürücüsünü denetledi, 52 motosiklet sürücüsüne 27 bin 748 TL para cezası uygulandı. 102 okul çevresi, 211 umuma açık istirahat ve eğlence yeri, 89 park ve bahçe, 39 metruk bina ve çevresi, 6 otogar ve tren garı kontrol edildiği uygulamada 3 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet mermi, 11 gram esrar maddesi, 10 adet sentetik ecza ele geçirildi, 5 şahsa adli işlem yapıldı. - MANİSA