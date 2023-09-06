Manisa'da Uyuşturucu Kullanımını Özendirenlere Operasyon: 7 Gözaltı

Manisa İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde kullanmayı özendiren ve uyuşturucu kullanımı yönünde bilgilendirmelerde bulunan şüphelilere yönelik operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı.

Manisa İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü; uyarıcı madde kullanmasını kolaylaştırma, kullanma yöntemleri konusunda başkalarını bilgilendirme ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmasını alenen özendirme veya bu nitelikte yayın yapan sosyal medya hesaplarına yönelik harekete geçti.

Tespit edilen 7 şüphelinin evlerine yapılan eş zamanlı operasyonda S.S. (22 ), Y.K. (27), Ş.B. (22), R.E.Z. (25), G.İ. (21), D.U. (18 ), Z.B. (19) yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler haklarında TCK.190 çerçevesinde adli işlem başlatıldı. - MANİSA