Manisa'da Spil Dağı Jandarma Asayiş Noktası Açıldı

Manisa Valisi Enver Ünlü, Spil Dağı Milli Parkında kurulan Spil Dağı Jandarma Asayiş Noktası'nın açılışına katıldı.

Açılışta konuşan Vali Enver Ünlü, "Bugün Spil Dağı Milli Parkımızda Jandarma Asayiş Noktamızın açılışını birlikte gerçekleştiriyoruz. Asil Türk Milletinin bağrından çıkan kahraman evlatlarımız burada konaklayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği, asayişi temin ve tesisi için 24 saat esasına göre devriye ve asayiş görevi ifa ve icra edecekler. Jandarma Komutanımız Tuğgeneral Zafer Tombul ve değerli personeline bu güzel çalışmadan dolayı teşekkür ediyorum. Spil Dağımızın asayişi ve huzurunu temin açısından yapılan bu güzel çalışmayı büyük bir memnuniyetle karşıladığını ifade ediyorum. Burada görev yapan arkadaşlarımıza kazasız belasız hayırlı görevler temenni ediyorum. Vatandaşlarımızın huzur ve sağlık içerisinde keyifli bir şekilde dinlenmeleri ve tatillerini yapabilmeleri için önemli bir hizmet. Emeği geçen bütün arkadaşlarım ve Jandarma Komutanımızı şahsında tebrik ediyorum. Jandarma Asayiş Noktamız Manisa'mıza hayırlı olsun" dedi.

Şehzadeler İlçesine bağlı Ayvacık Mahallesi Spil Dağı Milli Parkında vatandaşların müracaatlarını kolaylaştırmak, emniyet, asayiş hizmetlerinde etkinliği artırmak amacıyla kurulan Jandarma Asayiş Noktası, trafik, arama kurtarma ve atlı birlik personeli ile hizmet verecek.

Açılışa, Vali Enver Ünlü'nün yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürü Kemal Can, Jandarma personeli ve Ayvacık Mahallesi sakinleri katıldı. - MANİSA