Manisa'da seçim sonuçları belli oldu

MANİSA (İHA) – Dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde Manisa'daki seçmenlerin oy dağılımı netleşti. Cumhurbaşkanlığı'nda Manisalıların çoğunluğu tercihini Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullanırken, AK Parti 4, Cumhuriyet Halk Partisi 4, Milliyetçi Hareket Partisi 1, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Manisa'da Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimine ilişkin sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, 1 milyon 107 bin 246 seçmenden, 1 milyon 18 bin 509 seçmen oy kullandı. Açıklanan verilere göre, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan 468 bin 849 oy (yüzde 47.15), Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 458 bin 206 (yüzde 46.08), ATA İttifakı adayı Sinan Oğan 60 bin 885 (yüzde 6.12), Muharrem İnce 6 bin 501 (yüzde 0.65) oy aldı. 24 bin 68 oy da geçersiz sayıldı.

Milletvekilliği seçimlerinde ise 1 milyon 107 bin 246 seçmenden, 1 milyon 18 bin 442'si sandığa gitti. Milletvekilliği seçimlerinde ise; AK Parti 309 bin 338, Cumhuriyet Halk Partisi 292 bin 620, Milliyetçi Hareket Partisi 140 bin 311, İYİ Parti 111 bin 700, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 55 bin 717, Zafer Partisi 22 bin 204, Yeniden Refah Partisi 15 bin 490, Büyük Birlik Partisi 13 bin 321, Memleket Partisi 9 bin 916, Adalet Partisi 3 bin 771, Genç Parti 3 bin 136, Vatan Partisi bin 581, Türkiye Komünist Partisi bin 527, Millet Partisi bin 265, Hak ve Özgürlükler Partisi bin 112, Sol Parti bin 70, Halkın Kurtuluşu Partisi 871, Milli Yol Partisi 744, Türkiye Komünist Hareketi 434, Yenilik Partisi 363 oy aldı. Bağımsız adaylar Nihat Durak 709, Mehmet Emin Önal 371, Hakan Kırkulak 86 oyu hanesine yazdırdı. 30 bin 785 oy ise geçersiz sayıldı. TBMM'ye 10 milletvekili gönderen Manisa'da; AK Parti'den Bahadır Yenişehirlioğlu, Murat Baybatur, Tamer Akkal ve Ahmet Mücahit Arınç olmak üzere 4 vekil; CHP'den Özgür Özel, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Selma Aliye Kavaf olmak üzere 4 vekil, MHP'den Erkan Akçay ve İYİ Parti'den de Şenol Sunat milletvekili olarak hizmet edecek. - MANİSA