Manisa'da PKK/KCK/PYD/YPG Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: 2 Yabancı Uyruklu Şahıs Yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK/PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmada 2 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Şahıslardan biri tutuklanırken, diğeri sınır dışı edilmek üzere ilgili kuruma teslim edildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK/PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmada 2 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Şahıslardan biri sevk edildiği savcılıkça tutuklanırken, diğeri sınır dışı edilmek üzere ilgili kuruma teslim edildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde PKK/KCK/PYD/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yakalanarak gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şahıs, Cumhuriyet savcılığına sevk edildi. Savcılığa sevk edilen bir şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şahıs ise sınır dışı edilmek üzere ilgili kuruma teslim edildi. - MANİSA