Manisa'da Narkogüç Operasyonu: 26 Tutuklama
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Manisa genelinde düzenlenen Narkogüç Operasyonu'nda 38 şüpheli yakalandı. Operasyonda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli sayısı 26 oldu.
Manisa genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen "Narkogüç Operasyonu"nda yakalanan 38 şüpheliden 26'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü merkez ve ilçe büroları, takip edilen 38 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Aramalarda, yaklaşık 600 gram metamfetamin, 1010 sentetik ecza hap, 50 gram eroin, satışa hazır 11 gram skunk, 20 gram esrar, 47 uyuşturucu hap, 80 gram bonzai ve hassas terazi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 38 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 26'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.