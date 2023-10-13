Manisa'da Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Denetimi: 367 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

Manisa polisi ve ilçelerdeki trafik birimleri tarafından gerçekleştirilen motosiklet ve motorlu bisiklet denetimlerinde, 367 araç sürücüsüne toplam 696 bin 457 TL para cezası uygulandı, 33 araç trafikten men edildi.

Manisa polisi ve ilçelerdeki trafik birimleri tarafından 25 ekip 43 personelle gerçekleştirilen motosiklet ve motorlu bisiklet denetimlerinde, 367 araç sürücüsüne toplam 696 bin 457 TL para cezası uygulandı, 33 araç trafikten men edildi.

Manisa'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ilçe 17 ilçedeki trafik birimlerinin kazaların önüne geçmek ve kask takma bilincini oluşturmak amacıyla 11-12 Ekim tarihlerinde Manisa ve ilçelerinde 25 ekip 43 personelle gerçekleştirilen motosiklet ve motorlu bisiklet özel denetiminde toplam bin 346 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontrol edilen araçlardan kusuru görülen 367 araç ve sürücülerine çeşitli kanun maddelerinden toplam 696 bin 457 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan kusurları olduğu tespit edilen 33 araç ise trafikten men edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, trafik denetimlerinin trafik kazalarında alınacak önlemlere ilişkin yönerge kapsamında devam edeceği ifade edildi. - MANİSA