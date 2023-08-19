Manisa'da MHP Sarıgöl İlçe Başkanlığına Murat Kocahıdır seçildi.

Geçtiğimiz aylarda kalp krizi geçiren MHP Sarıgöl İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı'nın rahatsızlığı nedeniyle aday olmadığı kongre, MHP MYK üyesi Ali Uçak, MHP il teşkilat üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Nihat Demirci, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emrah Eroğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Hüseyin Aktaş, MHP İlçe Teşkilatı üyeleri, meclis üyeleri, muhtarlar ve partililerin katılımıyla gerçekleşti. Kongre sonrası MHP Sarıgöl İlçe Başkanı seçilen Murat Kocahıdır, yaptığı konuşmada kongreye katılanlara teşekkür etti. - MANİSA