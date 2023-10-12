Manisa'da kaçak tütün operasyonunda çok sayıda malzeme ele geçirildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, 3 adreste kaçak tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi. Operasyonda, boş makaronlar, içi tütün doldurulmuş makaronlar, kaçak tütün, nargile tütünü, elektronik sigaralar ve sigara sarma malzemeleri bulundu.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 3 adrese yapılan kaçak tütün ve tütün mamulleri operasyonunda çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Kaçakçılıkla mücadeleye hız kesmeden devam eden Manisa Jandarması Yunusemre ilçesinde 3 adrese operasyon düzenledi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 adreste yaptıkları aramalarda 33 bin 500 adet boş makaron 77 bin 850 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 83 kilogram kaçak tütün, 25 kilogram nargile tütünü, 18 adet elektronik sigara, 48 adet elektronik sigara likiti, 3 adet ticari sigara sarma makinesi, 8 adet ticari sigara sarma makinesine ait parça, 2 adet ticari sigara sarma makinesine ait kompresör, 10 bin adet sigara sarma poşeti ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlere başlandığı açıklandı. - MANİSA