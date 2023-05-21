Manisa'da İYİ Parti'den istifa eden il yönetim kurulu üyeleri AK Parti'ye geçti

Manisa'da İYİ Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri Kubilay Çörekçi ve Murat Ateşbudak, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçti.

Manisa'da İYİ Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri Kubilay Çörekçi ve Murat Ateşbudak, partilerinden istifa ederek Ak Parti'ye geçti.

Ak Parti Manisa İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çörekçi ve Ateşbudak'ın rozetlerini il başkanlığında düzenlenen törende AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı taktı.

Hızlı, partiye katılan Çörekçi ve Ateşbudak'ın aldıkları karardan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bundan sonra beraber yol yürüyerek Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'taki seçimde zaferle ayrılması için canla başla çalışmalarımıza beraber devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vatanseverlik duygusunun ağır bastığını, bu yüzden AK Parti'ye geçtiğini belirten Kubilay Çörekçi ise şunları kaydetti:

"AK Parti'nin vizyonu, liderliği, ülkemizin büyük potansiyeline olan inancımızı pekiştiriyor. Temel değerlerimiz arasında yer alan vatanseverlik, Türkiye'nin daha müreffeh bir toplum olma hedefine ulaşmasında rehberimiz olacaktır."

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