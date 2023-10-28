Manisa'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto

Manisa'da Milli İrade Platformu üyesi sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı. Filistin bayrağı taşıyan STK üyeleri ve vatandaşlar, Gazze'de hayatlarını kaybedenler için dua etti.

Manisa'da Milli İrade Platformu üyesi sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarını protesto etti.

Manisa'da Milli İrade Platformu üyesi sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı. Filistin bayrağı taşıyan STK üyeleri ve vatandaşlar, Gazze'de hayatlarını kaybedenler için dua etti. - MANİSA