Manisa'da Huzur Güven Uygulaması: 7 Şahıs Yakalandı, 5 Şahsa Adli İşlem Başlatıldı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen huzur güven uygulamasında araması bulunan 7 şahıs yakalanırken, 5 şahsa da adli işlem başlatıldı. Uygulamalarda 137 şahsa 382 bin 543 TL para cezası uygulandığı açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde eş zamanlı olarak, 22 Kasım Çarşamba günü 16.00-18.00 ve 21.00-23.00 saatleri arasında il genelinde eş zamanlı olarak 150 ekip ve 466 personelin katılımıyla yapılan 'Manisa Güven Huzur Uygulamasında', 3 bin 510 şahsın sorgulandığı ve 7 aranan şahsın yakalandığı bildirildi.

Uygulamada 1359 araç denetlenirken, 130 araç ve sürücüsüne 363 bin 283 TL para cezası uygulandığı, 9 aracın da trafikten men edildiği açıklandı. Denetlenen 28 motosikletten 5'inin sürücüne de 2 bin 810 TL para cezası uygulandığı öğrenildi. Yapılan uygulamada 94 okul çevresi, 82 park ve bahçe, 38 metruk bina ile 5 otogar ve tren garının kontrol edildiği açıklanırken, 2 iş yerinde kapalı alanda tütün mamulleri tüketildiği tespit edilerek 17 bin 80 TL para cezası uygulandığı bildirildi. Uygulamada, 25 adet 9 mm fişek, 6,5 gram esrar maddesi, 3 gram metamfetamin maddesi, 2 adet sentetik ecza ele geçirildiği ve 5 şahsa adli işlem yapıldığı açıklandı. - MANİSA