Manisa'da Gerçekleştirilen Güven Huzur Uygulamasında 10 Şüpheli Yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Güven huzur' uygulamasında aranan 10 şüpheli yakalanırken, 10 şahsa da adli işlem yapıldı. Kimliksiz 2 yabancı şahıs ise gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen 'Güven huzur' uygulamasında aranan 10 şüpheli yakalanırken, 10 şahsa da adli işlem yapıldı. Kimliksiz 2 yabancı şahıs ise gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde eş zamanlı olarak 21.10.2023 günü 22.00-00.00 saatleri arasında gerçekleştirilen Manisa Güven Huzur Uygulaması Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 85 ekip ve 342 personelin katılımıyla yapıldı. Uygulamada 4 bin 330 şahıs sorgulanırken, aranan 10 şahıs ise yakalandı. Bin 770 aracın denetlendiği uygulamada 182 araç sürücüsüne 426 bin 102 TL para cezası uygulanırken, 17 araç ise trafikten men edildi.

Uygulama çerçevesinde 151 umuma açık istirahat ve eğlence yeri kontrol edilirken, 1 iş yerine kapalı alanda tütün mamulleri tüketilmesinden ve canlı müzik ruhsatı bulunmadığından tutanak tanzim edildi. 70 park ve bahçe, 19 metruk bina ve çevresi, 7 otogar ve tren garının kontrol edildiği uygulamada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek, 24 parça halinde satışa hazır esrar maddesi, 15 adet sentetik ecza, 6 adet ecstasy hap ele geçirildi. Uygulamada 10 şahsa adli işlem yapılırken, kimliksiz 2 yabancı uyruklu şahsın ise idari gözetim altına alındığı açıklandı. - MANİSA