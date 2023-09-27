Manisa'da Gerçekleştirilen Güven Huzur Uygulamalarında 17 Şahıs Yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan güven huzur uygulamalarında aranan 17 şahıs yakalandı. Ayrıca, 7 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı ve kimliksiz yabancı uyruklu 2 şahıs idari gözetim altına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde gerçekleştirilen güven huzur uygulamaları hız kesmeden devam ediyor. Dün yapılan uygulamalarda aranan 17 şahsın yakalandığı, 7 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı ve kimliksiz yabancı uyruklu 2 şahsın idari gözetim altına alındığı açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde eş zamanlı olarak, 26.09.2023 günü 15.00-17.00 ve 21.00-00.00 saatleri arasında 117 ekip ve 459 personelin katılımıyla yapılan Manisa güven huzur uygulamasında 4 bin 855 şahıs sorgulanırken, 17 aranan şahıs yakalandı. Uygulamada bin 656 aracın denetlendiği, 133 araç sürücüsüne 482 bin 912 TL para cezası uygulandığı ve 8 aracın trafikten men edildiği bildirildi. 175 motosikletin denetlendiği uygulamada 40 motosiklet sürücüsüne 62 bin 993 TL para cezası uygulandığı ve 3 motosikletin trafikten men edildiği açıklandı.

Manisa il genelinde yapılan uygulamada 112 okul çevresi, 208 umuma açık istirahat ve eğlence yeri, 51 park ve bahçe, 24 metruk bina ve çevresi, 5 otogar ve tren garının kontrol edildiği açıklanırken, 2 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet fişek, 40 gram esrar maddesi, 39 adet sentetik ecza hapının ele geçirildiği; 7 şahsa adli işlem yapıldığı ve kimliksiz yabancı uyruklu 2 şahsın idari gözetim altına alındığı bildirildi. - MANİSA