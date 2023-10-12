Manisa'da geniş katılımlı uyuşturucu operasyonu: 64 şüpheli gözaltına alındı

MANİSA'da jandarmanın 17 ilçedeki toplam 57 adrese eş zamanlı düzenlediği geniş katılımlı operasyonlarda 64 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına şüphelilerden 52'si jandarmadaki ifadelerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerinden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, dün, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Selendi, Soma, Turgutlu, Şehzadeler, Yunusemre ilçelerinden önceden belirlenen 57 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 354 jandarma personelin katılımıyla yapılan operasyonlarda toplam 64 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 10.116 gram kubar esrar, 216 kök hintkeneviri, 275 adet sentetik ecza hap,43 gram metamfetamin, 81 gram kenevir tohumu, 13 gram bonzai, 14 adet ecstasy uyuşturucu hap, 51 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 5 hassas terazi, 54 adet sahte 1 Amerikan doları, 1 adet F serisi 1 Amerikan doları, ruhsatsız 6 tabanca, 9 av tüfeği, 154 mermi, 4 bıçak ve suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 130 bin 340 TL para ele geçildi.Gözaltına alınan 64 şüpheliden 52'si jandarmadaki ifadelerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerinden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.