Manisa'da DEAŞ operasyonu: 1 kişi tutuklandı
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Manisa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Manisa'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Politika