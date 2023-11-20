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Manisa'da DEAŞ operasyonu: 1 kişi tutuklandı

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Politika Haberleri

Manisa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Politika

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