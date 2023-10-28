Türkiye Cumhuriyetinin 100. yıldönümü kutlamaları Manisa'da 21 pare top atışı ve Milli Egemenlik Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Şehir bayraklarla donatıldı ve çeşitli etkinliklerle kutlamalar devam edecek.

Manisa'da Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları 21 pare top atışıyla başladı

MANİSA - Türkiye Cumhuriyetinin 100. yıldönümü kutlamaları başladı. Manisa'da 21 pare top atışı ve Milli Egemenlik Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan kutlamalarda tüm şehir bayraklarla donatıldı.

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yıl kutlamaları Manisa'da 21 pare top atışıyla başladı. Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanında bulunan Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtında gerçekleştirilen törene Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Deva Partisi Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, siyasi partilerin il başkanları, ilçe başkanları, askeri erkan, daire müdürleri, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Manisa Spil Dağı eteklerindeki Bayrak Tepe'den yapılan 21 pare top atışıyla başlayan törende Manisa Valisi Enver Ünlü ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtında çelenk sundu. Bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından tören sona erdi. Kutlamalar çerçevesinde Manisa bayraklarla donatılırken, şehrin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlamalar devam edecek.

Soma'da da coşku hakimdi

Manisa'nın Soma ilçesinde de Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl coşkusunu yaşamak üzere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda çelenk sunma töreni ve 100. yıl fotoğraf sergisi düzenlendi. Soma Kaymakamı Fatih Akkaya ve Soma Belediye Başkanı Ali Tulup tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından ülkenin tarihini ve cumhuriyet dönemini yansıtan özel bir fotoğraf sergisi de vatandaşlarla buluştu.