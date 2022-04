Manisa'da CHP basın mensuplarıyla buluştu

MANİSA (İHA) - CHP Manisa İl Başkanlığı tarafından basın mensuplarına yönelik düzenlenen iftar programında konuşan İl Başkanı Semih Balaban, basının demokratik toplumların vazgeçilmezi olduğunu söyledi.

CHP Manisa İl Başkanlığı ile Şehzadeler ve Yunusemre ilçe başkanlıkları Manisa'da yerel ve ulusal basında görev yapan basın mensuplarına iftar yemeği düzenlendi. İftar yemeğine CHP Manisa İl Başkanı Semih Balan, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Hakan Gürtunca, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Av. Yalçın Arcak, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Şadiye Uysal, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Av. Sergen Akpir'in yer aldığı iftar yemeğine Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç'ın yanı sıra cemiyet yönetimi ve basın mensupları katıldı.

İftar yemeğinde konuşan CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, gece-gündüz demeden basın mensuplarının her zaman yanlarında olmasından dolayı teşekkür etti. Basın mensuplarının Türkiye'nin zor günler geçirdiği bu dönemlerde toplumun gerçek sesini duyurmak amacıyla yoğun bir mesai sarf ettiğini dile getiren CHP'li Balaban "Bir ülkenin en önemli güçlerinden birisi hür ve özgür basındır. Şu unutulmamalıdır ki basın toplumun hür ve demokratik sesidir. Toplumun her kesiminde olduğu gibi gazetecilerimizde aldıkları düşük ücretlerden, sosyal haklarından dolayı önemli sıkıntılar yaşamaktadır. Ancak toplumun her kesimini beklediği o güzel yakındır. Toplumumuzun her kesiminin yaşadığı sorunlara çözümlerimiz olduğu gibi büyük zorluklar içerisinde görevlerini yerine getiren basın mensubu arkadaşlarımız içinde çözüm önerilerimiz hazırdır. İktidara geleceğimiz ilk seçimlerden sonra gazetecilerimiz hiçbir baskı altında olmadan görevlerini en iyi şekilde yerine getirecektir. Gereken yerde bizi de eleştirecek, gereken yerde bize de yön göstereceklerdir. Geçmişte olduğu gibi gelecekte basın mensuplarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP'li Balanban'ın ardından söz alan CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Hakan Gürtunca, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Av. Yalçın Arcak ise, basın mensuplarının her zaman yanında, yaşanan hukuksuzlukların ve haksızlıkların karşısında olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından CHP İl Başkanı Balaban ve beraberindeki ilçe başkanları basın mensuplarıyla siyasetin gündemindeki konularla ilgili sohbet etti. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Politika