Manisa'da aranan 771 şahıs yakalandı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ekim ayında aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda, toplam 771 şahsın yakalandığı ve 290'ının tutuklandığı bildirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ekim ayında aranan şahıslara yönelik çalışmalarda 771 şahsın yakalandığı ve 290'ının tutuklandığı bildirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ekim ayında aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda, toplam 771 şahsın yakalandığı bildirildi. Yakalanan 771 şahıstan 290'ının ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildiği ve 290 şahsın da çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandığı öğrenildi. - MANİSA