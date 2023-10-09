Manisa'da 119 Aranan Şahıs Yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir hafta içinde gerçekleştirilen uygulamalarda 119 aranan şahıs yakalanırken, 54 şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca yapılan çalışmalarda birçok suç aleti ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir hafta içinde gerçekleştirilen uygulamalarda 119 aranan şahıs yakalanırken, 54 şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suç ve suçluların önlenmesine yönelik 02.10.2023 - 09.10.2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar ve asayiş uygulamalarında, 119 aranan şahıs yakalanırken 54 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Çalışmalarda 15 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 274 adet fişek, 7 adet kesici alet, 4 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı araç, 330 adet sentetik ecza, 61 gram esrar maddesi, 5 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken 45 şahsa da adli işlem yapıldığı bildirildi. - MANİSA