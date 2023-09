Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Teşkilatı 197. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı

Zabıta teşkilatının 197. kuruluş yıldönümünü nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinden oluşan heyet, Manisa Vali Vekili Erhan Günay ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Teşkilatı kuruluşunun 197. yılını kutluyor. Zabıta Haftası dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız ve beraberindeki zabıta personeli Vali Vekili Erhan Günay ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti.

Manisa Valiliğine ziyaret

Her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası sebebiyle Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta personelinden oluşan heyet, Vali Vekili Erhan Günay'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Zabıta Teşkilatının 197. kuruluş yıldönümü münasebetiyle Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız ve daire başkanlığına bağlı zabıta personeli, Vali Vekili Erhan Günay'ı ziyaret ederek zabıta teşkilatının çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Zabıta Dairesi Başkanı Yıldız, zabıta teşkilatının 197. yılını kutladıklarını belirterek gerek trafik zabıtası gerek hal zabıtası gerekse çarşıdan sorumlu zabıtaların her alanda vatandaşımızın huzuru için 7/24 görev başında olduğunu ifade etti. Vatandaş odaklı çalışılan her işte ayrı ayrı zorluklar olduğunu, özellikle pandemi döneminde yaşanan sıkıntılarda zabıta ekiplerinin büyük çalışmalar yaparak her türlü görev ve sorumluluğu üstlendiğini belirten Vali Vekili Erhan Günay, Zabıta Teşkilatı'nın 197. yılını kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Ergün, Zabıta Haftası'nı kutladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Zabıta Haftası olması dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığını ağırladı. Zabıta teşkilatının 197. yıldönümünü kutlayan Başkan Ergün, Manisalıların huzuru için özveriyle görev yapan tüm personellere teşekkür etti, Zabıta Haftası'nı kutladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız, zabıta şube müdürleri ve personeller, Zabıta Haftası dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e nezaket ziyaretinde bulundu. Zabıta Haftası dolayısıyla Manisa Valiliğinden başlayarak ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade eden Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, kendilerine kabul etmesi nedeniyle Başkan Ergün'e teşekkür etti. Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız da kanun ve yönetmelikler çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, il genelinde yaptıkları çalışmalar hakkında Başkan Ergün'e bilgiler verdi.

"Belediyemizin aynasısınız"

Ziyaretleri nedeniyle zabıta personellerine teşekkür eden ve Zabıta Haftası'nı kutlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise "197. yıldönümünüzün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah sağlık ve sıhhat içerisinde bu görevleri yapmayı bizlere nasip etsin. Sahadasınız, belediyemizin aynasısınız. Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde görevinizi ifa ediyorsunuz. Başta sizler olmak üzere, tüm zabıta personellerine Allah kolaylık versin diyorum. Nice 197 yıllara Rabbim ulaştırmayı nasip etsin" diye konuştu. - MANİSA