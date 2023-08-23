Manisa Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir'de Asfalt Çalışması Başlattı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve MHP MYK Üyesi Ali Uçak, Alaşehir'in Çarıktekke Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahalle sakinleri tarafından ilgiyle karşılanan Öztozlu ve Uçak'a, Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgelerinde başlatılan asfalt çalışması nedeniyle vatandaşlar memnuniyetini paylaştı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve MHP MYK Üyesi Ali Uçak, Alaşehir'in Çarıktekke Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahalle sakinleri tarafından ilgiyle karşılanan Öztozlu ve Uçak'a, Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgelerinde başlatılan asfalt çalışması nedeniyle vatandaşlar memnuniyetini paylaştı.

Alaşehir'de, Karacalar, Çarıktekke ve Caberfakılı Mahallelerinde, tarım işçileri ve öğrencilerin yoğun olarak kullandığı yolda Manisa Büyükşehir Belediyesi sathi kaplama öncesi temel çalışması başlattı. Bölge sakinlerinin 40 yıldır özlemle beklediği çalışmanın ardından MHP MYK Üyesi Ali Uçak, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, MHP İlçe Teşkilatı, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Çağatay Yayla, Alaşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Erdal, Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Himmet Güneş ile birlikte Çarıktekke Mahallesi'ni ziyaret etti.

Başkan Ergün'e teşekkür ettiler

Mahalle sakinleri Öztozlu ve Uçak'ı ilgiyle karşıladı. Mahallelerinde başlatılan yol çalışması nedeniyle memnuniyetini paylaşan mahalle muhtarı ve vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile de görüntülü konuşma aracılığıyla iletişime geçti. Özlemle bekledikleri yol çalışması nedeniyle mahalle muhtarı ve bölge halkı görüntülü konuşma ile Başkan Ergün'e teşekkür etti.

Çarıktekke Mahalle Muhtarı Mustafa Çetin, "Sizlerden Allah razı olsun. 40 yıllık sorunumuz çözüldü. Öğrencilerimiz, tarım işçilerimizim çok sıkıntı çekiyordu. Mahalle halkım adına çok teşekkür ederim" derken, Çarıkktekke Eski Muhtarı Kazım Topak: Sağ olun başkanım. Siz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.

"Bizden mutlu kimse yok"

Toprak'ın ardından kalabalık bir grup oluşturan kadınlar konuştu. Başkan Ergün'e teşekkürlerini ileten kadınlar, "Şu anda bizden mutlu kimse yok. Allah razı olsun. Sağ olun başkanım. Çok memnunuz. Kendinize iyi bakın" ifadelerinde bulundu. MHP MYK Üyesi Ali Uçak da, "Allah razı olsun. Çok sağ olun başkanım. Allah sizlere sağlık sıhhat versin" dedi.

"Gayemiz, vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmak"

Başkan Ergün de görüntülü konuşma ile kalabalık grup halindeki vatandaşları selamladı. Gayelerinin vatandaşa en iyi hizmetleri sunmak olduğunu dile getiren Başkan Ergün, "Allah sizden de razı olsun. Yapılan hizmetler hayırlı olsun. Sağlıkla kullanmayı Rabbim nasip etsin. Bütün hemşerilerime selamlar. Başta Ali Uçak kardeşim olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Amacımız vatandaşımıza en iyi hizmeti yapabilmek" dedi. - MANİSA