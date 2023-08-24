Manavgat'ta 270 Kaçak Göçmen Yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerinin önceki gün düzenlediği operasyonla yakalanan 270 düzensiz göçmen, Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

Türkiye'den İtalya'ya yasa dışı göçmen taşınacağı ihbarı üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, 4 şüphelinin organizasyonuyla, yasa dışı yollardan Türkiye'ye gelen ve çeşitli illerde kaçak olarak ikamet eden, aralarında İran, Afganistan, Irak ve Filistin uyruklu düzensiz göçmenlerin Manavgat'tan çıkış yapacakları tespit edildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri geçen salı günü operasyon yaptı. Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 270 kaçak göçmeni Manavgat Irmağı'nda tekneye binerken ve saklandıkları ormanda yakaladı.

İTALYA'YA GİTMEK İÇİN ANLAŞMIŞLAR

Jandarmayı görünce kaçan göçmenlerin bir kısmı takip sonucu Sorgun Ormanı'nda yakalandı. Kaçak göçmenler kimlik tespitinin yapılması amacıyla otobüslerle Sarılar Mahallesi'ndeki spor salonuna götürüldü. İtalya'ya gitmeyi planlayan düzensiz göçmenlerin, Türk organizatörlerle 7 ila 10 bin euro arasında ücret karşılığı anlaştığı belirtildi. Spor salonunda 2 gün süren işlemlerin tamamlanmasının ardından düzensiz göçmenler jandarma gözetiminde 5 otobüslük konvoy ile Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. (DHA)