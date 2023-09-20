Manavgat'ta 106 Aranan Şüpheli Yakalandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yapılan saha çalışmalarında, 15 Ağustos-15 Eylül döneminde çeşitli suçlardan aranan 106 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasında ruhsatsız silahlar da ele geçirildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 15 Ağustos-15 Eylül döneminde çeşitli suçlardan aranan 106 kişi yakalandı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Ağustos-15 Eylül tarihleri tarihlerinde yürütülen saha çalışmalarında haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 106 şüpheliyi yakaladı.
Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, ruhsatsız 7 tabanca, av tüfeği, bıçak ve silahlara ait fişek ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 46 şüpheli tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.