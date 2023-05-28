Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Mamak'ta İkinci Tur Seçim Heyecanı

Mamak'ta İkinci Tur Seçim Heyecanı

Politika Haberleri

Ankara Mamak'ta 499 bin 456 seçmenin bulunduğu Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için sandık başına gidildi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de oy kullandı.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için 499 bin 456 seçmenin bulunduğu Ankara Mamak'ta ikinci tur heyecanı yaşandı.

Mamak'ta cumhurbaşkanlığı ikinci tur için bir kez daha sandıklar kuruldu. Seçmenler, Türkiye Cumhuriyeti 13. Cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Mamak'ta da ikinci tur heyecanı yaşandı. Sabahın ilk saatleri ile Mamaklılar oy kullanmak için sandık başındaydı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, oyunu Abidinpaşa'da Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi'nde kullandı. Başkan Murat Köse sandık görevlileri ile tokalaşarak kolaylıklar diledi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Zümrüdü Anka Kuşu gibi küllerimizden yeniden doğmak için Oyumuzu kullandık. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Zafer Bismillah" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Türkiye Cumhuriyeti Ankara Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title