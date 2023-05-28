Mamak'ta İkinci Tur Seçim Heyecanı

Ankara Mamak'ta 499 bin 456 seçmenin bulunduğu Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için sandık başına gidildi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de oy kullandı.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için 499 bin 456 seçmenin bulunduğu Ankara Mamak'ta ikinci tur heyecanı yaşandı.

Mamak'ta cumhurbaşkanlığı ikinci tur için bir kez daha sandıklar kuruldu. Seçmenler, Türkiye Cumhuriyeti 13. Cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Mamak'ta da ikinci tur heyecanı yaşandı. Sabahın ilk saatleri ile Mamaklılar oy kullanmak için sandık başındaydı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, oyunu Abidinpaşa'da Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi'nde kullandı. Başkan Murat Köse sandık görevlileri ile tokalaşarak kolaylıklar diledi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Zümrüdü Anka Kuşu gibi küllerimizden yeniden doğmak için Oyumuzu kullandık. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Zafer Bismillah" ifadelerine yer verdi. - ANKARA